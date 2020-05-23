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Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara kupa bardaklı bayram şekeri

MERSİN HABERLERİ  | 23.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ağız tadında güzel bir bayram geçirmeleri için Tarsus ve Çamlıyayla’da da özel olarak hazırlanan kupa bardak ve şekerleri dağıttı.Bayram öncesi, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret için gittikleri Tarsus Merkez ve Güney Mezarlıklarının giriş bölümlerinde stant kuran Büyükşehir ekipleri, kupa bardak ve şekerleri dağıttılar.Özel olarak hazırlanan kutu içerisinde bulunan kupa bardak ve şekerler Tarsus’ta ayrıca Yarenlik Alanı, Gazipaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi Cetvel Köprüsü civarı ve 82 Evler mahallesinde bulunan sanayi çarşısında esnaflara da dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ağız tadında güzel bir bayram geçirmeleri için Tarsus ve Çamlıyayla’da da özel olarak hazırlanan kupa bardak ve şekerleri dağıttı.
Bayram öncesi, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret için gittikleri Tarsus Merkez ve Güney Mezarlıklarının giriş bölümlerinde stant kuran Büyükşehir ekipleri, kupa bardak ve şekerleri dağıttılar.
Özel olarak hazırlanan kutu içerisinde bulunan kupa bardak ve şekerler Tarsus’ta ayrıca Yarenlik Alanı, Gazipaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi Cetvel Köprüsü civarı ve 82 Evler mahallesinde bulunan sanayi çarşısında esnaflara da dağıtıldı.

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Abay Eczanesi
Merkez
Atalan Eczanesi
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Çağdaş Eczanesi
Merkez
Emel Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Gönülce Eczanesi
Merkez
Merve Can Eczanesi
Merkez
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