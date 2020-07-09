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Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 09.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan üç proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından kabul gördü.Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, hibe desteği kazanan üç projenin de üreticilere mali destek sağlanması açısından oldukça önemli olduğunu dile getirerek, “Samsun’da sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, manda sütünün uygun koşullarda sağımı, toplanması ve altyapı kurulumu projesi ile Çakmak Barajı çevresinde bulunan sulama havzasının korunması ve organik üretimi destekleme projelerimiz hibe desteği kazandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan üç proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından kabul gördü.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, hibe desteği kazanan üç projenin de üreticilere mali destek sağlanması açısından oldukça önemli olduğunu dile getirerek, “Samsun’da sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, manda sütünün uygun koşullarda sağımı, toplanması ve altyapı kurulumu projesi ile Çakmak Barajı çevresinde bulunan sulama havzasının korunması ve organik üretimi destekleme projelerimiz hibe desteği kazandı. Aldığımız desteklerle hazırladığımız projeleri birer birer hayata geçirerek Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize destek vereceğiz. Sürdürülebilir tarım faaliyetleri kapsamında ceviz, kestane, asma, kuşburnu, soğan, nohut, kuşkonmaz ve siyah pirinç gibi bölgeye has yeni ürünlerin tanıtımını ve çiftçiye desteğini sağlayacağız. Manda sütünün uygun koşullarda sağımı ve toplanması projesi kapsamında da üreticilerimize soğutucu tanklar vereceğiz” dedi.
Çakmak Barajı çevresinde organik üretimi destekleme projesi kapsamında ise üreticilere destek vereceklerini söyleyen Özdemir, “Sentetik kimyasal üretim girdilerinin kullanımını ortadan kaldıracağız. Çiftçilerimizle birlikte organik üretim yaparak hem içme suyuna kimyasalların karışmasını önleyeceğiz hem de sağlıklı gıda üretilmiş olacak" diye konuştu.
Özdemir, kazanılan 4 milyon 133 bin TL’lik hibenin 2 milyon 758 bin TL’sini 2020, geri kalanını da 2021 yılı içerisinde harcayarak çiftçilere gerekli tüm desteklerinin verileceğini sözlerine ekledi.

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