YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Büyükşehir Belediyesinin kurslarında yetişti, iki kez milli takıma katıldı

Büyükşehir Belediyesinin kurslarında yetişti, iki kez milli takıma katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 12.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kursları ile futbol hayatına başlayan genç sporcu Kenan Abdullah Çifçioğlu, iki kez üst üste milli takım kampına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kursları ile futbol hayatına başlayan genç sporcu Kenan Abdullah Çifçioğlu, iki kez üst üste milli takım kampına katıldı. Hedefi, milli takımda top koşturmak olan genç futbolcu, Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, faaliyette olduğu 18 branşta birçok genç sporcunun yetiştirilmesinde önemli rol oynuyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in spora ve sporcuya verdiği değerle hizmetlerini şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, atletizm, atıcılık, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, bocce, badminton, okçuluk, geleneksel okçuluk, su topu, tekvando, tenis, voleybol, yüzme, boks ve fitness branşlarında yetenekli genç sporcuların yolunu açıyor.

İki kez milli takım kampına katıldı
Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla futbolun temelini alarak spor hayatına başlayan 15 yaşındaki Kenan Abdullah Çifçioğlu, yıldızı parlayan sporculardan sadece biri. Başarılarıyla yöneticilerin dikkatini çeken Kenan, iki kez üst üste milli takım kampına katıldı. Hedefi Türkiye milli futbol takımında top koşturmak olan genç futbolcu, pandemi sürecinde sahaların kapalı olmasından dolayı antrenmanlarına evi gibi gördüğü Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde devam ediyor.

“Büyükşehir’in bana çok büyük katkısı oldu”
Pandemi sürecini Macit Özcan Spor Kompleksinde antrenman yaparak geçiren Çifçioğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı ve hocaların gençlere çok büyük yardımları oldu. 13 ve 14 yaş grupları arasında 2 sene üst üste milli takıma çağırıldım. Büyükşehir’in çok büyük katkısı oldu. Pandemiden dolayı antrenman yapamadım ama Büyükşehir Belediyesinin sahalarından yararlanabildik. Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ederiz” dedi.

“Büyükşehir’in sahaları açması spora verilen önemin göstergesi”
20 yıl profesyonel futbolculuk, 10 yıl da antrenörlük ile kariyerine devam eden Kenan Abdullah Çifçioğlu’nun antrenörü Burhan Baygın ise pandemiden dolayı her şeyin durduğunu, bireysel antrenmanlara devam ettiklerini söyledi. Baygın, “Vahap Başkanımız sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Ona bu konuda teşekkür ediyoruz, bize sahalarını açtılar. Kenan, futbola Mersin Büyükşehir’de başlamış. İki defa milli takım kampına gitti, hala havuzun içinde ismi var. İleriye dönük bir futbolcumuz, inşallah daha iyi olacak. Üzerine titremeye çalışıyoruz, bunu bu tesislerde yapıyoruz. Sahaların açılmasıyla biz de kendimize iş imkanı buluyoruz. Bu da Vahap Bey’in bize ve spora olan önemini anlatıyor. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Mersin Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:20
Sabah
05:49
Öğle
12:52
İkindi
16:37
Akşam
19:44
Yatsı
21:07

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Emel Eczanesi
Akdeniz
Göksu Eczanesi
Akdeniz
Sandal Eczanesi
Akdeniz
Akdemir Eczanesi
Mezitli
Seda Eczanesi
Mezitli
Polat Eczanesi
Toroslar
Şengül Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.