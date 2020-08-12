Büyükşehir Belediyesinin kurslarında yetişti, iki kez milli takıma katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kursları ile futbol hayatına başlayan genç sporcu Kenan Abdullah Çifçioğlu, iki kez üst üste milli takım kampına katıldı. Hedefi, milli takımda top koşturmak olan genç futbolcu, Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, faaliyette olduğu 18 branşta birçok genç sporcunun yetiştirilmesinde önemli rol oynuyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in spora ve sporcuya verdiği değerle hizmetlerini şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, atletizm, atıcılık, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, bocce, badminton, okçuluk, geleneksel okçuluk, su topu, tekvando, tenis, voleybol, yüzme, boks ve fitness branşlarında yetenekli genç sporcuların yolunu açıyor.

İki kez milli takım kampına katıldı

Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla futbolun temelini alarak spor hayatına başlayan 15 yaşındaki Kenan Abdullah Çifçioğlu, yıldızı parlayan sporculardan sadece biri. Başarılarıyla yöneticilerin dikkatini çeken Kenan, iki kez üst üste milli takım kampına katıldı. Hedefi Türkiye milli futbol takımında top koşturmak olan genç futbolcu, pandemi sürecinde sahaların kapalı olmasından dolayı antrenmanlarına evi gibi gördüğü Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde devam ediyor.