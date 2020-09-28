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Büyükşehir Belediyesi’nin sabah sporlarına yoğun ilgi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 28.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yaz mevsimiyle birlikte parklarda düzenlediği sabah sporları, korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yeni normale uygun şekilde uzman eğitmenler eşliğinde devam ediyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın yaz mevsimiyle birlikte her yaştan bireylere yönelik düzenlediği sabah sporları Korona virüs salgını göz önünde bulundurularak sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yaz mevsimiyle birlikte parklarda düzenlediği sabah sporları, korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yeni normale uygun şekilde uzman eğitmenler eşliğinde devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın yaz mevsimiyle birlikte her yaştan bireylere yönelik düzenlediği sabah sporları Korona virüs salgını göz önünde bulundurularak sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri 07.00-09.00 saatleri arasında yapılan sabah sporları Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yeni normale uygun gerçekleşiyor. 15 Temmuz Şehitler Parkı, Anıtpark ve Kent Meydanı yürüyüş parkurlarında başlangıç sporlarını tamamlayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler eşliğinde açma-germe, kültür ve fizik çalışmalarıyla sabah sporlarını tamamlayarak güne daha zinde başlıyor. Sabah sporlarında bireylerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman teknikleri programda yer almadığı belirtildi.

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