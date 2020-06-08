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Büyükşehir Belediyespor Fazıl Demirci ile yola devam dedi

BURSA HABERLERİ  | 08.06.2020 15:09 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, Başantrenör Fazıl Demirci ile sözleşme yeniledi.Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yeniden sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı Fazıl Demirci, Büyükşehir Belediyespor’un Bursa voleybolu için önemli bir misyon yüklendiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyespor Fazıl Demirci ile yola devam dedi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, Başantrenör Fazıl Demirci ile sözleşme yeniledi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yeniden sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı Fazıl Demirci, Büyükşehir Belediyespor’un Bursa voleybolu için önemli bir misyon yüklendiğini söyledi. Yeni sezon hedeflerinin geçen seneki başarının üstüne koymak olduğunu dile getiren Demirci, bu sezon 16 takımın yer alacağı Efeler Ligi’nde rekabetin artacağını vurguladı. İşlerini sıkı tutacaklarını dile getiren Fazıl Demirci; “Pandemi sebebiyle tescil edilen ligi yedinci sırada tamamladık. Belki bu salgın olmasaydı play-off’ların ardından ligi daha da yukarıda tamamlayabilirdik. Şimdi ligde 16 takım yer alacak. Küme düşen 4 takım olacak. Bu yüzden rekabet artacaktır. Biz de işimizi sıkı tutacağız. Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarımıza başladık. Bu sezon, geçen sene Efeler Ligi’nde elde ettiğimiz başarının üstüne koymak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un Bursa voleybolu için üstlendiği bir misyon var. Bursa’yı voleybolda en iyi yere taşımak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

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