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  4. Büyükşehir Belediyespor uluslararası arenada

Büyükşehir Belediyespor uluslararası arenada

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, iki yıldan bu yana namağlup unvanını koruyarak uluslararası şampiyonalarda Türkiye’yi temsil edecek.Son 11 maçında 10 galibiyet 1 beraberlik alarak rakip filelere 63 gol gönderen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, uluslararası şampiyonlarda Türkiye’yi temsil edecek.Alınan başarıda ve gençlere yönelik desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür eden U16 Takımı Teknik Direktörü Erkan Demirkıran, Şanlıurfa gençliğinin tüm akranlarına örnek olduğunu söyledi.U-16 Şampiyonu olan takım sporcularının her zaman azimli bir şekilde başarıya ulaşmak izin ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekleyen Teknik Direktör Demirkan, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül her zaman bizlere ve gençlerimize sahip çıktı.

Büyükşehir Belediyespor uluslararası arenada

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, iki yıldan bu yana namağlup unvanını koruyarak uluslararası şampiyonalarda Türkiye’yi temsil edecek.
Son 11 maçında 10 galibiyet 1 beraberlik alarak rakip filelere 63 gol gönderen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, uluslararası şampiyonlarda Türkiye’yi temsil edecek.
Alınan başarıda ve gençlere yönelik desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür eden U16 Takımı Teknik Direktörü Erkan Demirkıran, Şanlıurfa gençliğinin tüm akranlarına örnek olduğunu söyledi.
U-16 Şampiyonu olan takım sporcularının her zaman azimli bir şekilde başarıya ulaşmak izin ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekleyen Teknik Direktör Demirkan, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül her zaman bizlere ve gençlerimize sahip çıktı. Kendisini her zaman gençlerin en büyük destekçisi olarak gördük. Bununla birlikte Kulüp başkanımız Halef Tokmakçı’ya, tüm yöneticilerimize, alt yapı hocalarımıza ve bu şampiyonlukta büyük emeği olan genç futbolcu kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah Türkiye genelinde Şanlıurfa’mızı güzel bir şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor uluslararası arenada

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Banu Eczanesi
Merkez
Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Reha Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
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