YURTHABER
  4. Büyükşehir Belediyespor’un rakibi Bornova Belediyespor

Büyükşehir Belediyespor’un rakibi Bornova Belediyespor

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor TBL’in 14.

Büyükşehir Belediyespor’un rakibi Bornova Belediyespor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor TBL’in 14. hafta müsabakasında Bornova Belediyespor’u ağırlayacak.
Türkiye Basketbol Ligi’nde 13 hafta sonunda 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lig’de 4. sırada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un rakibi Bornova Belediyespor olacak. 2020 yılının ilk karşılaşması 04.01.2020 Cumartesi tarihinde saat 16:00’da Kurtdereli Spor Salonununda oynanacak. Geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanından mutlu dönen Balıkesir, lige kayıpsız devam etmek istiyor. Mahmut Can Çetin sakatlığından sonra transfer edilen Soykan Yıkılmaz’ın da Denizli maçında sakatlanması Balıkesir cephesine üzücü bir gelişme olarak yansıdı. Takım kaptanı İlker Türel, Bornova maçı hakkında, "Bu sene ligde her takımın gücü hemen hemen eşit. O yüzden kolay maç yok. Biz takım olarak bunun bilincinde her maçımıza hazırlanıyoruz. Lig’de 1. ile 11. takım arasında sadece 3 galibiyet fark var. Her hangi bir senaryoda, her takımın yeri değişebilir. Biz kendi evimizde iyi oyun ve seyircimizin de desteği ile bu maçı kazanacağız’’ dedi.

Büyükşehir Belediyespor’un rakibi Bornova Belediyespor

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
BTO Başkanı Kula 2019 yılını değerlendirdi:BTO Başkanı Kula 2019 yılını değerlendirdi:
Marmara’yı karanlıkta bırakan kablolar onarılmaya başlandıMarmara’yı karanlıkta bırakan kablolar onarılmaya başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:22
Öğle
13:17
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:26

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Çınar Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Prizden çıkan yangın korkuttu

Prizden çıkan yangın korkuttu

Meclisin gündemi deprem oldu

Meclisin gündemi deprem oldu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.