Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi; ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarının servis ücretlerini karşılamaya başladı. Uygulama kapsamında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, pilot bölge olarak Altındağ ve Yenimahalle ilçesinde bin 83 öğrencinin servis ücretlerini ödüyor.

Ankara’da okuyan öğrencilerin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi; ücretsiz çorba dağıtımı, solo otobüs ve indirimli öğrenci abonman kartının dışında sosyal yardımları çeşitlendirerek hem öğrencilere hem de ailelerine destek olmayı sürdürüyor.

“Ücretsiz Okul Servisi Projesi” ile maddi yetersizlik yaşayan ve okulu evlerine uzak olan öğrenciler ve ailelerine ekonomik yönden rahat bir nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya pilot bölge olarak belirlenen Altındağ ve Yenimahalle ilçesinden başladı.

Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocukları için ücretsiz servis ulaşım desteği veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvuru kapsamında bin 83 öğrencinin servis ücretini karşılıyor.

Okul servisleriyle evlerinden alınarak okullarına bırakılan öğrencilerin servis ücretleri bu aydan itibaren başvuru yapan ailelerin aldıkları sosyal yardımlara dahil edilmeye başlandı.

