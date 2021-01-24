YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Büyükşehir budama yaptı

Büyükşehir budama yaptı

24.01.2021 12:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde kurumuş ağaç dallarına budama yaparak çalışma gerçekleştirdi.Ordu Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çam ve çınar ağaçlarının kuruyan dallarını şiddetli yağış ve aşırı rüzgarlarda vatandaşların üzerine düşme ihtimaline karşı kesti.Gerekli tedbirler alınarak yapılan kesim işlemleri gün boyu devam ederken, kuru dallar ise ekipler tarafından alandan götürüldü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde kurumuş ağaç dallarına budama yaparak çalışma gerçekleştirdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çam ve çınar ağaçlarının kuruyan dallarını şiddetli yağış ve aşırı rüzgarlarda vatandaşların üzerine düşme ihtimaline karşı kesti.
Gerekli tedbirler alınarak yapılan kesim işlemleri gün boyu devam ederken, kuru dallar ise ekipler tarafından alandan götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

Ordu Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:39
Öğle
12:46
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:05

Ordu Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Dirim Eczanesi
Altinordu
Odabaş Eczanesi
Altinordu
Tülin Eczanesi
Altinordu
Hayat Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Uzunkök Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Çakıroğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Gölevi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Fatsa’da dev domuzlar avlandı

Fatsa’da dev domuzlar avlandı

Minik yüreğinden geçenleri sağlık çalışanları için yazdı

Minik yüreğinden geçenleri sağlık çalışanları için yazdı

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'daki yayla evleri komandolar tarafından kontrol ediliyor

Ordu'daki yayla evleri komandolar tarafından kontrol ediliyor

Altınordu Belediyesi’nden ’Şirin Pazar’a ücretsiz servis

Altınordu Belediyesi’nden ’Şirin Pazar’a ücretsiz servis

Ordu’nun imarı yeniden şekillenecek

Ordu’nun imarı yeniden şekillenecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.