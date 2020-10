Büyükşehir "buz"dan kazanacak

Yönetim mantalitemiz farklı

Yönetim anlayışlarının farklı olduğunu ve bunun hizmetlerde, yapılan işlerde, çalışanlara yönelik politikalarda fark edildiğini ifade eden Başkan Karalar, “Göreve geldiğimizde 3 ayda bir maaş alan, içeride birden fazla maaş alacağı bulunan çalışanlarımıza zamanında ücret ödeyebilmek için çok çaba harcadık. 8 ay içinde de işçimize zamanında maaş ödeyen bir belediye haline geldik. Her ay işçimize maaşını zamanında verebilmek için arkadaşlarımızla birlikte alnımızın damarı çatlıyor. Fakat çalışanımıza zamanında maaş ödemeye devam edeceğiz. Bazı işçilerimizin geçmişe yönelik ikramiye ve mesai alacakları mevcut. Önümüzdeki ay yapılacak mecliste, bununla ilgili bir borçlanmanın kabul edilmesi için Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyesi arkadaşlarımızla anlaştık. İller Bankası’ndan da kredi alabilirsek, geçmişe yönelik bu alacakları da ödeyeceğiz. Her kulvarda olağanüstü bir tempoyla çalışıyoruz. Korona bizi yavaşlattı ama durduramadı. Gelir gider tablomuz hala olumsuz olmasına rağmen, her geçen gün daha iyi hizmet eden ve gücünü artıran bir belediye haline geliyoruz” diye konuştu.