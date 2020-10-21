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Büyükşehir "buz"dan kazanacak

ADANA HABERLERİ  | 21.10.2020 13:15 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek bünyesinde kurulan buz üretim tesisinin açılışı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek bünyesinde kurulan buz üretim tesisinin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek üretiminde kullanılan ve yılda 650-700 bin liralık satın alımı yapılan buzu kendi üreterek, hem bununla ilgili maliyeti sıfırlayacak, hem de yılda 1 milyon 200 bin liralık buz satacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi Buz Üretim Tesisinin açılışı, Belediye Evleri Mahallesindeki Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gerçekleştirdiği açılışa, CHP il ve ilçe yöneticileri, bürokratlar ve halk katıldı.
Açılışta konuşan Başkan Zeydan Karalar, Büyükşehir Halk Ekmek Fabrikalarında günde 250-300 bin ekmek üretildiğini ve yıllık 650-700 bin liralık buz alındığını söyledi. Göreve geldiklerinde buzu daha ucuza almak için gerekli girişimi yaptıklarını fakat daha sonra buz üretim tesisi kurarak, hem ekmek üretiminde elzem olan buzu üretmeyi, hem de dışarıya satarak gelir elde etmeyi planladıklarını belirtti.
Başkan Zeydan Karalar, “Tesisi 800 bin liraya yaptık. Burası 1 yılda kendisini amorti edecek. Ayrıca yılda 1 milyon 200 bin liralık buz satacağız. Böylece Adana’ya yılda yaklaşık 2 milyon liralık gelir sağlamış olacağız” dedi.

Yönetim mantalitemiz farklı
Yönetim anlayışlarının farklı olduğunu ve bunun hizmetlerde, yapılan işlerde, çalışanlara yönelik politikalarda fark edildiğini ifade eden Başkan Karalar, “Göreve geldiğimizde 3 ayda bir maaş alan, içeride birden fazla maaş alacağı bulunan çalışanlarımıza zamanında ücret ödeyebilmek için çok çaba harcadık. 8 ay içinde de işçimize zamanında maaş ödeyen bir belediye haline geldik. Her ay işçimize maaşını zamanında verebilmek için arkadaşlarımızla birlikte alnımızın damarı çatlıyor. Fakat çalışanımıza zamanında maaş ödemeye devam edeceğiz. Bazı işçilerimizin geçmişe yönelik ikramiye ve mesai alacakları mevcut. Önümüzdeki ay yapılacak mecliste, bununla ilgili bir borçlanmanın kabul edilmesi için Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyesi arkadaşlarımızla anlaştık. İller Bankası’ndan da kredi alabilirsek, geçmişe yönelik bu alacakları da ödeyeceğiz. Her kulvarda olağanüstü bir tempoyla çalışıyoruz. Korona bizi yavaşlattı ama durduramadı. Gelir gider tablomuz hala olumsuz olmasına rağmen, her geçen gün daha iyi hizmet eden ve gücünü artıran bir belediye haline geliyoruz” diye konuştu.

40 büfe yenileniyor
Başkan Zeydan Karalar, halk ekmek üretimini çeşitlendirmek, beyaz ekmeğin dışında ürünleri de halkla buluşturmak için harekete geçtiklerini kaydederek şunları söyledi:
“Halk ekmek satışının yapılacağı 40 büfeyi yeniliyoruz. Bu büfelerde halk ekmek dışında, üreticilere yönelik kooperatifleşme çalışmalarının ardından peynir, yumurta, bal ve diğer ürünler de satışa sunulacak. Böylece hem üretici desteklenmiş olacak, hem de halkımıza geniş ürün yelpazesi sunulacak.”

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