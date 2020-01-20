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  4. Büyükşehir çağrı merkezi personeline eğitim

Büyükşehir çağrı merkezi personeline eğitim

MUĞLA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nde çalışan Çağrı Merkezi çalışanlarına yönelik “Çağrı Merkezi Personeli Çalışma Teknikleri (Telefonla İletişim) Eğitimi” düzenlendi.Eğitim programında “Çağrı Merkezinde Kalite Odaklılık, Kurum Kültürünün Gelişiminde Çağrı Merkezlerinin Önemi, Farklı Kişilik Yapılarına Göre Motivasyon Teknikleri, Telefonda İletişim, Diksiyon, Telefonda Bilgi Toplama, Soru Sorma ve Çözüm Sunma, Çağrı Merkezlerinde Stresle Başa Çıkma ve Çağrı Merkezinde Takım Çalışması” konuları etkileşimli olarak işlendi ve yapılan uygulamalarla konular pekiştirildi.Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Görevleri itibariyle günün 24 saatinde bir telefonla halkımızın karşısında olan Çağrı Merkezi çalışanlarımız kurumumuzun görünmeyen yüzleri.

Büyükşehir çağrı merkezi personeline eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nde çalışan Çağrı Merkezi çalışanlarına yönelik “Çağrı Merkezi Personeli Çalışma Teknikleri (Telefonla İletişim) Eğitimi” düzenlendi.
Eğitim programında “Çağrı Merkezinde Kalite Odaklılık, Kurum Kültürünün Gelişiminde Çağrı Merkezlerinin Önemi, Farklı Kişilik Yapılarına Göre Motivasyon Teknikleri, Telefonda İletişim, Diksiyon, Telefonda Bilgi Toplama, Soru Sorma ve Çözüm Sunma, Çağrı Merkezlerinde Stresle Başa Çıkma ve Çağrı Merkezinde Takım Çalışması” konuları etkileşimli olarak işlendi ve yapılan uygulamalarla konular pekiştirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Görevleri itibariyle günün 24 saatinde bir telefonla halkımızın karşısında olan Çağrı Merkezi çalışanlarımız kurumumuzun görünmeyen yüzleri. Çağrı Merkezi çalışanlarımız, Muğla’da yaşayan, tatilini yapan veya herhangi bir nedenle kısa süre de olsa Muğla’mızda bulunan vatandaşlarımızın ve değerli misafirlerimizin olası sorunlarında hemen çözüm oluşturarak sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü sesleri ile sorunları en aza indirmeye çalışırlar. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi Çağrı merkezi hizmet kalitemizi sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu eğitimle halkımıza ve misafirlerimize en iyi ve daha kaliteli hizmetleri sunmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir çağrı merkezi personeline eğitim

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Bahar Eczanesi
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