YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Büyükşehir çalışanı korona virüsünden öldü

Büyükşehir çalışanı korona virüsünden öldü

İZMİR HABERLERİ  | 04.04.2020 09:31 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji şirketinde kadrolu Park ve Bahçeler Dairesi çalışanı Aydoğan Adagümeli, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Bir süredir yoğun bakımda korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Aydoğan Adagümeli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji şirketinde kadrolu Park ve Bahçeler Dairesi çalışanı Aydoğan Adagümeli, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir yoğun bakımda korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Aydoğan Adagümeli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adagümeli’nin vefatı İzmir Büyükşehir Belediyesinde büyük üzüntüye neden oldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu küresel salgın nedeniyle bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
13:19
İkindi
16:55
Akşam
19:44
Yatsı
21:03

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konak Belediyesi maske üretimine başladı

Konak Belediyesi maske üretimine başladı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir’de Prens Ethem Ve Hande Ak Performansı

İzmir’de Prens Ethem Ve Hande Ak Performansı

Eşi porno sitesinde gördü

Eşi porno sitesinde gördü

Alsancak'taki Silahlı Kavga

Alsancak'taki Silahlı Kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.