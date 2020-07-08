YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Büyükşehir cenaze nakil aracı sayısı 35’e yükseldi

Büyükşehir cenaze nakil aracı sayısı 35’e yükseldi

ANKARA HABERLERİ  | 08.07.2020 15:41 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil araç filosunu 15 yeni araç daha katarak güçlendirdi.

Büyükşehir cenaze nakil aracı sayısı 35’e yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil araç filosunu 15 yeni araç daha katarak güçlendirdi. 20 olan cenaze nakil aracı sayısı, yeni araçların gelmesiyle 35’e yükseldi.
Şehir içi ve şehir dışına 7/24 ücretsiz cenaze nakil araçlarıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, daha önce 20 olan nakil aracı sayısını yeni alınanlarla birlikte 35’e yükseltti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, “Cenaze nakil hizmetleri Ankaralılar için oldukça önemli bir hizmet. Vatandaşlarımız cenazeleri olduğunda duygusal ve zor anlar yaşıyorlar. Ankaramızda günde ortalama 50’ye yakın ölüm vakası yaşanırken, bunlardan yaklaşık 10 cenazenin il dışına nakli yapılıyor. İl içinde Karşıyaka Mezarlığı ve mahalle mezarlıkları için ciddi oranda nakil araç ihtiyacımız oluyor. Eski araçlarımızın arıza vermeye başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a araçların yetersiz olduğu konusunda bilgi verdik. Başkanımızın talimatıyla yaklaşık 2 ay önce hazırlıklarımıza başladık ve 15 yeni cenaze nakil aracını filomuza ekledik. Toplam 35 aracımızla Ankara halkına en güzel hizmeti vermek için hazırız” dedi.
Mezarlıklar Daire Başkanlığı, mezarlıklar ve cenaze namazının kılındığı alanlarda günlük dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor. Mezarlıklarda maske kullanımına önem verdiklerini, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttıklarını belirten Bozan, “Cenaze namazlarını eskiden olduğu gibi toplu halde değil, sabah 10.00 ve akşam 17.00 saatleri arasında sınırlı olarak gerçekleştiriyoruz. Gelen tüm cenazeleri tek tek yıkayarak, namazlarını kıldırarak, define göndererek alanlarda ciddi kalabalıkların oluşmasını engelliyoruz. Giriş kapılarında ve namaz kılınan alanlarda vatandaşlarımızın maske kullanıp kullanmadığını, sosyal mesafeye uyup uymadıklarını sürekli kontrol ediyoruz. Maske, kolonya ve su ikramında bulunup, anonslar yaparak vatandaşlarımızı sık sık uyarıyoruz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz cenaze nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ALO 188 ya da Başkent 153’ü arayarak yararlanabiliyor.

Büyükşehir cenaze nakil aracı sayısı 35’e yükseldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ayağını gören şaşkına döndü! Ayağını gören şaşkına döndü!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ankara Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:21
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:27
Yatsı
22:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Aura Eczanesi
Cankaya
Özercan Eczanesi
Yenimahalle
Özkan Eczanesi
Yenimahalle
Cenk Eczanesi
Mamak
Ebruli Eczanesi
Cankaya
Varol Eczanesi
Cankaya
Sevgi Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.