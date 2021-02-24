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Büyükşehir çiftçi için adaçayı fidesi üretiyor

24.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçiyi tıbbi aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla adaçayı fidesi üretimine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçiyi tıbbi aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla adaçayı fidesi üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesi seralarında gelişimi devam eden adaçayı fideleri, İbradı’da üreticilere dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesiyle başlattığı çiftçiye yönelik destekler devam ediyor. Üreticilere alternatif gelir kaynakları sağlamak amacıyla projeler geliştiriliyor. Bu kapsamda çiftçiyi ekonomik değeri yüksek tıbbi aromatik bitki üretimine teşvik etmek için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı seralarında adaçayı üretimi yapılıyor.

“16 bin fide üretiliyor”

Üreticiyi adaçayı yetiştiriciliğine yönlendirmeyi, farkındalık oluşturmayı, çiftçiye alternatif gelir kaynağı yaratmayı amaçlayan proje kapsamında başlangıç olarak 16 bin adaçayı fide üretiliyor. Çelikleme yöntemiyle üretimi devam eden adaçayı fideleri, İbradı’da Tarımsal Üretim Kooperatifi desteğiyle üreticilere hibe olarak dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi, İbradı’da daha önce de bölge halkına alternatif gelir kaynağı oluşturmak ve eko turizme katkı sağlamak hedefiyle lale soğanı üretim sahası da oluşturmuştu.

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