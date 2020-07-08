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Büyükşehir çiftçinin yanında

BURSA HABERLERİ  | 08.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Bursa’da ahududu ve yabanmersini yetiştiriciliği projesi ile tarımda katma değeri yüksek üretimi teşvik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, fidan temini sağlamanın dışında üretimin başından hasadına, hasattan pazarlama ve fuarlarda tanıtıma kadar her aşamada çiftçiye destek vermeye devam ediyor.Bursa ve bölgesinde tarım-hayvancılık alanında katma değerli üretimin teşvik edilmesi konusunda Bursalı çiftçilere yönelik birçok çalışmaya imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım A.Ş., çiftçilere ahududu ve yabanmersini fidan temini desteğinin yanında sürecin tamamında aktif olarak katkı sağlamaya devam ediyor.

Bursa’da ahududu ve yabanmersini yetiştiriciliği projesi ile tarımda katma değeri yüksek üretimi teşvik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, fidan temini sağlamanın dışında üretimin başından hasadına, hasattan pazarlama ve fuarlarda tanıtıma kadar her aşamada çiftçiye destek vermeye devam ediyor.
Bursa ve bölgesinde tarım-hayvancılık alanında katma değerli üretimin teşvik edilmesi konusunda Bursalı çiftçilere yönelik birçok çalışmaya imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım A.Ş., çiftçilere ahududu ve yabanmersini fidan temini desteğinin yanında sürecin tamamında aktif olarak katkı sağlamaya devam ediyor. Bitki Besleme Uzmanı Dr. Sedat Çıtak eşliğinde çiftçilerin bahçelerini ziyaret ettiklerini belirten Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, projenin verimliliğini artırmak üzere kaliteli üretim, doğru besleme ve doğal gelişim ortamının sağlanması gibi konularda çiftçileri bilgilendirerek fidanların ve meyvelerin gelişimini yerinde incelediklerini söyledi.
Ziyaretin, projenin sürdürülebilirliği açısında oldukça önemli bir inceleme olduğunu dile getiren Bingül, TARIM A.Ş. yetkilileri ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirici etkinliğin çiftçiler tarafından çok olumlu karşılandığını belirtti. Çiftçilerin ürün yetiştiriciliği esnasında karşılaştıkları sorunları da ele alan inceleme heyeti, sorunlara yönelik çözüm önerileri ile de çiftçilere yol gösterdi.

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