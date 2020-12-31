Büyükşehir, Çitdibi ve Yarbaş Çandır yolunu onardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi yoğun yağışlardan dolayı bozulan, Konyaaltı ilçesinin Çitdibi ve Yarbaşçandır mahalleleri grup yolunu onararak, güvenli hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde bozulan ve zarar gören Konyaaltı ilçesine bağlı Çitdibi ve Yarbaşçandır mahalleleri grup yolunda bakım ve onarım çalışması yaparak güvenli hale getirdi. Güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başlayan Kırsal Hizmetler ekipleri grup yolunda selin götürdüğü bölümleri sert kayalarla doldurdu. Üzerine dolgu malzemesi seren ekipler silindir ile sıkıştırarak yolu güvenli hale getirdi. Ayrıca ekipler dağdan gelen selin yolu bozmaması için iş makinaları ile büyük kayalarla destekleme çalışması yaparak su giderlerinin ağzını açtı. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

