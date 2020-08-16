Büyükşehir ‘çölyak’ hastalarına glutensiz gıda yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda yardımı ilçelerde devam ediyor. Elmalı ve Kumluca’da çölyak hastası olan vatandaşlara gıda paketleri teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı Hacımusalar Mahallesinde 1,5 yaşından bu yana çölyak hastalığı ile mücadele eden yüzde 25 işitme engeli bulunan 11 yaşındaki Kevser’in çölyak hastaları için özel hazırlanan gıda paketini teslim etti. Kumluca’da çölyak hastası üç vatandaşa Kumluca Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü tarafından glutensiz gıdaları teslim edildi.

Yardım paketi ile büyük bir zorluktan kurtulduklarını belirten Kevser’in babası Salih Çelik “Büyükşehir Belediyemiz her alanda yanımızda olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Belediyemizin çölyak hastaları için yardımda bulunduğunu duyduğumda çok mutlu oldum ve hemen talepte bulundum. Bu hastalığın zorluğunu gerçekten yaşayanlar bilir. Allah kimseye yaşatmasın. Kızım için çölyak hastalarına uygun gıdaları kargo ile sipariş veriyorduk, aylık ortalama 500 TL’lik bir masrafımız oluyordu. Siparişlerimiz de zamanında elimize ulaşmıyordu. Çok sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi yardım paketlerimizi almaya başladık. Un, bisküvi, makarna içinde her şey var. ”dedi.



