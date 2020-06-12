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Büyükşehir dağ tepe dinlemeden yol çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 12.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın yüksek rakımlı mahallerinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın yüksek rakımlı mahallerinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Dağların arasında yol genişletme ve yenileme çalışması yapılarak, yollar daha güvenli hale getiriliyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm yollarını daha konforlu, güvenli ve modern hale getirmek için hız kesmeden çalışıyor. Çalışmalar kent merkezindeki birçok noktada olduğu gibi Aydın’ın yüksek rakımlı noktalarında da sürüyor. Yeni yol çalışmaları Sultanhisar’da 6.4 kilometrelik Malgaçemir - Kumaşdere yayla yolunda, 3.5 kilometrelik Sultanhisar Demirhan- Nazilli Çobanlar yolunda, 4.8 kilometrelik Nazilli Yaylapınar-Kavacık yolunda, 12 kilometrelik Çine Kavşit yayla yolunda ve 9.7 kilometrelik Koçarlı Gözkayası-Karpuzlu Ören yolunda yapılıyor. Bunun yanında Köşk Cumayanı yolunda ve Çine Tatarmemişler yolunda da yol onarım çalışmaları yapılıyor.
Aydın’da yenilenmemiş ve yapılmamış yol bırakmayacaklarının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise çalışmaların sadece kent merkezlerinde değil uzak mahallelerde de yapıldığının altını çizdi.
Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise mahallelerinde yapılan bu çalışmalardan dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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