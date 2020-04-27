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Büyükşehir Demre’yi yaza hazırlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.04.2020 14:08 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre’de yaza hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre’de yaza hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, ilçede bir yandan ağaç bakım onarımı yaparken, bir yandan da vektörel mücadele yapıyor. Grup yollarında da bakım onarım yapan ekipler korona virüse karşı da dezenfekten işlemlerini sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde yaza hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Demre Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü’ne bağlı Park Bahçeler ekibi sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerde ağaç bakım onarımı yapıyor. Peyzaj düzenlemesi de gerçekleştiren ekipler trafikte yol görüşünü etkileyen ağaçları buduyor.
Demre Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede vatandaşların rahat bir yaz sezonu geçirmesi için vektörel mücadeleyi de sürdürüyor. Çevre Sağlığı İlaçlama ekipleri çok yönlü olarak çalışarak sinek ürememesi için sorunlu alanlarda ilaçlama yapıyor.

Dezenfekte sürüyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Demre’de ayrıca korona virüs salgınına karşı dezenfekte işlemini de sürdürüyor. Ekipler, kamu kurumları başta olmak üzere cadde ve sokakları da virüs salgınına karşı ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de Demre grup yollarının tamamında bakım onarım ve yama işlemi yaptı. Ekipler, Demre Belören, Çağman mahalleleri grup yolu ve Kapaklı, Çevreli, Üçağız mahalleleri grup yolu üzerinde toplam 25 km yol bakım onarım çalışmasını tamamladı.

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