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Büyükşehir DESKİ’den yeni su kaynağı müjdesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artırmaya devam ediyor. DESKİ, Çivril ilçesinin Karabedirler Mahallesi’nde açtığı sondajdan saniyede 25 litre debiye sahip içme suyu kaynağı buldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatmış olduğu sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı içme suyu sıkıntısı yaşanabilecek bölgeler için yaptığı araştırmada Çivril ilçesinin Karabedirler Mahallesi’nde sondaj çalışması başlattı. Bir süre önce başlatılan sondaj çalışmasında Karabedirler Mahallesi’nde saniyede 25 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağına ulaşıldı. Açılan içme suyu sondaj kuyusundan alınan su numunesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre analizlerinin yapılmasının ardından, iletim hatlarına bağlantıları yapılarak vatandaşların tüketimine sunuldu.

“Yeni içme suyu kaynağımız ilçemize, şehrimize hayırlı olsun”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden kentin dört bir tarafında çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. Büyükşehir ile birlikte şehrin dört bir tarafında birçok alt yapı sorununu çözdüklerini ve çözmeye de devam ettiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Hemşehrilerimizin kadim kentimizde daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret göstermeye devam ediyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yeni içme suyu kaynağımız ilçemize, şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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