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Büyükşehir Didim’e yeni su kaynağı kazandırdı

AYDIN HABERLERİ  | 03.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Aydın genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Didim’e yeni su kaynağı kazandırdı

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Aydın genelinde çalışmalarına devam ediyor. ASKİ tarafından Didim’de açılan yeni sondaj kuyusunda saniyede 30 litre debiye sahip yeni bir kaynağına ulaşıldı.
Aydın genelinde vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için yılın her mevsimi yeni sondaj kuyuları açmaya devam eden ASKİ’nin açtığı yeni ilave su kaynağı, yaz aylarında nüfusu artan Didim’in su ihtiyacına önemli katkı yapacak. Kavakboğazı mevkisinde yapılan sondaj çalışmasında elde edilen su, uzun yıllar binlerce kişinin su kaynağı olacak. Diğer taraftan ASKİ, vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiye kadar Aydın’ın tüm ilçelerinde toplamda 397 adet içme suyu sondaj kuyusu açtı.
Didimliler yeni açılan sondaj kuyusu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ASKİ’nin Aydınlılar için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtirken su ihtiyacı artan her ilçe ve mahalle için yeni sondaj kuyuları açmaya devam edeceklerini ifade etti.

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