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Büyükşehir, dilencilere göz açtırmıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yoğun çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son 8 ayda şehirde dilencilik yapan 687’si yabancı uyruklu 3 bin 429 kişi hakkında işlem yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehir içerisinde dilencilik yapanlara karşı gece gündüz yaptığı denetimlerle göz açtırmıyor. Son 8 ayda cami önlerinde, hastanelerde, vatandaşların işlek olarak kullandığı caddelerde, sokaklarda, parklarda, trafik ışıklarında yaptığı denetimlerde ve ALO 153 ile sosyal medya kanallardan gelen şikayetlerini değerlendiren zabıta ekipleri, 2 bin 720’si Türk vatandaşı, 687’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 3 bin 429 dilenciyi yakaladı. Vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı.
“Duyarlı vatandaşlara teşekkür ediyoruz”
Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, Covid-19 salgınını fırsat bilerek dilencilik konusunun daha da fazla istismar edildiğini belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak salgına rağmen ekiplerimiz sürekli sahada denetimlerini 24 saat sürdürüyor. Dilencilik konusunda önceki yıllara oranla bir artış olduğu görülmekte. Vatandaşlarımızın manevi duygularını para için sömürmede küçük yaştaki çocuklarını dahi kullanan bu kişilere karşı mücadelemiz devam edecek. Hemşehrilerimizden istirhamımız sahte sağlık raporları, yalan hikayeler veya çeşitli bahanelerle para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemelidir. ALO 153 ve sosyal medya kanallarımızı kullanarak yaptığınız ihbarlarla bizlere ulaşarak bu kişilerle mücadelede destek olabilirsiniz. Bu konuda son dönemde oldukça yoğun ihbar aldık. Hepsini değerlendirip işlem yapma gayreti içindeyiz. Salgın sürecinde ekiplerimizin güvenliğini de düşünerek koruyucu malzeme kullanarak ve dilencilik yapanların ateşini ölçerek araçlarımıza alıp o noktadan uzaklaştırarak işlem yapıyoruz. Emniyet ekipleri ve ilçe zabıtalar ile koordinasyon halinde mücadelemiz sürmektedir” diye konuştu.

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