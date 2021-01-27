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Büyükşehir dört otelin kapılarını evsizlere açtı

27.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediyesi evsizlerin barınması için açtığı geçici konaklama alanlarına, soğuğun ve yağmurun arttığı bugünlerde Basmane’deki dört oteli de dahil etti.İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, havanın soğuması ve yağmurun artmasıyla Basmane bölgesindeki dört farklı otelle anlaşarak otellerin kapılarını evsizlere açmasını sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi evsizlerin barınması için açtığı geçici konaklama alanlarına, soğuğun ve yağmurun arttığı bugünlerde Basmane’deki dört oteli de dahil etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, havanın soğuması ve yağmurun artmasıyla Basmane bölgesindeki dört farklı otelle anlaşarak otellerin kapılarını evsizlere açmasını sağladı. Kalacak yeri olmayanlar otellere yerleşmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, 2006’dan bu yana kış aylarında evsizlerin barınma, beslenme, sağlık hizmeti gibi her türlü ihtiyacının karşılandığı Müyesser Turfan Geçici Konukevi’nin yanı sıra Bornova Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni geçici konaklama alanına dönüştürmüştü.

168 evsiz faydalandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Geçici Konukevi, Bornova Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve otellerde sadece son 26 günde 168 evsiz ağırlandı. Şu anda hala 133 kişi konukevleri ve otellerde misafir ediliyor.

Kimler kalabilir?
Müyesser Turfan Geçici Konukevi’ne sokakta yaşayan, koronavirüs testi geçici barınma başvurusu yaptığı gün negatif çıkmış 18-59 yaş aralığındaki erkekler kabul ediliyor. Burada misafirin sağlık kontrolleri yapılıyor ve pandemi önlemleri nedeniyle dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Evsizler, konukevinden yaşları, fiziksel, ruhsal halleri de göz önüne alınarak 3 aya kadar hizmet alabiliyor. Muhtaç, yaşlı ve engelli bireyler bakım merkezlerine yerleştirilene kadar bu süre uzatılabiliyor.

Başvuru numaraları
Müyesser Turfan Geçici Konukevi’ne başvuru için 0232 361 71 51 ve 0232 361 00 82 numaralı telefonlar kullanılabilir. 60 yaş ve üzerindeki erkekler, ağır engelliler, kadın ve çocuklar içinse Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Alo 183 sosyal destek hattına başvuru yapılması gerekiyor.

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