Büyükşehir ’Ege Yem’ ile üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye’de tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin ve ithalatın artması üreticileri ekonomik olarak gittikçe zorluyor. Son zamanlarda yem fiyatlarındaki artışa rağmen çiğ süt fiyatlarının yerinde sayması ise üreticiyi daha da kıskaç altına alıyor.

Yerelden kalkınma hedefiyle üreticilerin sorunlarına eğilen ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile üreticiye yeni alanlar açan Aydın Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık yapan üreticileri desteklemek için Ege Yem projesini sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun yerel üreticiyi desteklemek için Kırsal Kalkınma Projelerine verdiği önem neticesinde açılan ve sayısı 14’e ulaşan Halk Ege Et Marketleri ile Ege Süt projelerinin tamamlayıcısı niteliğindeki Ege Yem, üreticiden büyük destek görüyor.

Üreticiler yüksek verim alıyor

Ege Yem projesi ile birlikte üreticiler aracı olmadan kaliteli ve ekonomik yeme ulaşabiliyor. Süt yemi, besi yemi ve arpa ezme olmak üzere üç çeşit ürün enerji, protein ve mineral içeriği bakımından hayvanlarda dengeli beslenmeyi sağlıyor. Süt kalitesini arttıran, sindirimi kolaylaştıran ve hızlı büyüme ve kas gelişimi arttıran bu yemler sayesinde üreticiler yüksek verim sağlıyor.