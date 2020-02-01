Büyükşehir ekibi zorlu virajı galibiyetle geçti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile karşılaştığı maçta galip gelen taraf oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şehit İlyas Kaya sezonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını kendi evinde ağırladı. 11 Nisan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, rakibi karşısında üstün performans sergiledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk’un izledeği karşılaşma Büyükşehir’in 77-61’lik skoru ile tamamlandı.

