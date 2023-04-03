Büyükşehir ekipleri 20 bin 857 vatandaşa sağlık hizmeti verdi

Ayrıca ekipler taleplere göre yatalak ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi hizmetlerle destek sağlıyor.

Sağlık alanında birçok farklı projeyi hayata geçiren ve 7 den 70’e vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetleri ile bugüne kadar 20 bin 857 haneye misafir oldu. Bu hanelerde 20 bin 249 vatandaşa 256 bin 161 tıbbi bakım, 69 bin 085 genel bakım hizmeti verdi. İl genelinde 96 sağlık ekibi, 36 araçla evde bakım, hasta ve engelli nakil, Hoş geldin bebek hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi 7’den 70’e vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

