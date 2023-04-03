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Büyükşehir ekipleri 20 bin 857 vatandaşa sağlık hizmeti verdi

03.04.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da 90 kişilik sağlık ekibi ve 30 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım projesi çerçevesinde uzman ekipleri tarafından ihtiyaç duyan vatandaşlara pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü gibi hizmetler veriyor.

Büyükşehir ekipleri 20 bin 857 vatandaşa sağlık hizmeti verdi

Ayrıca ekipler taleplere göre yatalak ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi hizmetlerle destek sağlıyor.

Sağlık alanında birçok farklı projeyi hayata geçiren ve 7 den 70’e vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetleri ile bugüne kadar 20 bin 857 haneye misafir oldu. Bu hanelerde 20 bin 249 vatandaşa 256 bin 161 tıbbi bakım, 69 bin 085 genel bakım hizmeti verdi. İl genelinde 96 sağlık ekibi, 36 araçla evde bakım, hasta ve engelli nakil, Hoş geldin bebek hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi 7’den 70’e vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

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