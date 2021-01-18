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Büyükşehir ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor

18.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Par ve Bahçeler ekipleri, köprü ve kaldırımlar özel solüsyonla temizlendi.Kocaeli’de etkisini gösteren kar yağışına rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Par ve Bahçeler ekipleri, köprü ve kaldırımlar özel solüsyonla temizlendi.
Kocaeli’de etkisini gösteren kar yağışına rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk hava ve kar yağışının başlaması ile birlikte oluşan buzlanmalara karşı köprü ve kaldırımlarda gece boyunca kar temizliği ve solüsyon çalışması yaptı. Ekipler, buzlanma olmaması, vatandaşların kayarak zarar görmemesi için gece geç saatlerden itibaren köprülerde ve duraklara yakın kaldırımlarda kar küreme ve donmayı engelleyici solüsyonla temizlik yaptı.
Büyükşehir Belediyesi kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri aldı. Park ve Bahçeler Dairesi personelleri tarafından gece köprüler ve kaldırımlarda biriken karlar temizlendi. Buz kırma ve temizleme aletleri ile tüm köprülerin çevresi ve yaya geçişleri açıldı. Yürüyen merdivenler de buzlanmaya karşı solüsyonlarla temizlendi.

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