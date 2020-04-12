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Büyükşehir ekipleri Saruhanlı’yı baştan sona dezenfekte etti

MANİSA HABERLERİ  | 12.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Saruhanlı ilçe merkezindeki cadde ve sokakları baştan sona dezenfekte etti.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin eş zamanlı faaliyetleri ile Saruhanlı ilçesini dezenfekte etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Saruhanlı ilçe merkezindeki cadde ve sokakları baştan sona dezenfekte etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin eş zamanlı faaliyetleri ile Saruhanlı ilçesini dezenfekte etti. İlçe girişinden itibaren cadde ve sokaklar ile kamu kurumları gibi halkın ortak alanlarının bahçelerine yönelik önemli bir çalışma daha gerçekleşti. Araçlardaki dezenfektan içeren su ile yıkanan Saruhanlı cadde ve sokakları, personellerin hummalı çalışmaları ile temizlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinin yanı sıra il genelinde temizlik ve hijyen faaliyetlerine devam ediyor.

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