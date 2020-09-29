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Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

İstanbul ve Kocaeli’de etkili olmaya başlayan doluya ve fırtınaya karşı Büyükşehir ekipleri, sahadaki tüm olumsuz durumlara müdahale ediyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda Batı Karadeniz, İstanbul ve Kocaeli çevresinde kuvvetli rüzgar ile birlikte yağış başladı.

Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor

İstanbul ve Kocaeli’de etkili olmaya başlayan doluya ve fırtınaya karşı Büyükşehir ekipleri, sahadaki tüm olumsuz durumlara müdahale ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda Batı Karadeniz, İstanbul ve Kocaeli çevresinde kuvvetli rüzgar ile birlikte yağış başladı. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek için hazırlıklarını yaptı. İtfaiye, İSU, Zabıta ekipleri yağışa karşı yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik teyakkuz halinde görev yaparken Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de Kocaeli genelinde mazgal temizliği gerçekleştirdi.
Gelen uyarılar sonrasında harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde, anayol ve şehir genelindeki tüm yollarda bulunan mazgalların temizliğini yaptı. Mazgalların temiz ve açık olmasıyla yaşanan yağışta su birikintilerinin oluşmasının önüne geçiliyor. Kocaeli’de yağış ile birlikte etkili olan fırtınadan dolayı ağaç dalları, branda gibi malzemelerin yollara sürüklendiği görüldü. Büyükşehir Zabıta ekipleri, yola düşen ağaç dalı, branda ve diğer maddeleri herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemesi için kaldırdı.
İSU ekipleri de kent genelinde oluşan olumsuzluklara anında müdahale etti. Ekipler yine mazgal temizliği, ağaç dallarını yoldan kaldırma gibi hizmetleri yerine getirdi. Fırtına ve yağışın önümüzdeki günde de devam edeceğini dikkate alan Büyükşehir ekipleri, teyakkuz halinde. Ekipler yaşanabilecek su taşkınları, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlara anında müdahale etmek için gün boyunca görev yapacak.

Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor

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