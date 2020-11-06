Büyükşehir ekipleri, Yıkılacak binalarda can dostlar için görevde

İzmir İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmalarının ardından depremde hasar gören binalarda mahsur kalmış evcil hayvanlara yönelik ihbarları da değerlendiriyor. Bakanlık tarafından girilmesine izin verilmeyen binalarda da çalışma yapan itfaiye personeli arasında bir de veteriner hekim görev yapıyor.

İzmir depreminde enkaz alanlarında gece gündüz çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri bu kez hasarlı binalarda kalmış evcil hayvanları kurtarmak için canla başla görev yapıyor. Gelen ihbarlar üzerine hasarlı binalarda mahsur kalmış can dostlar için harekete geçen Büyükşehir ekipleri, kurtarılan hayvanların tedavisinden sahiplerine ulaştırılmasına kadar her detayla titizlikle ilgileniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan Arama Kurtarma ekibi personeli veteriner hekim Erman Demirtaş “Hasarlı binalarda kedileri, kuşları olan insanlar var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emniyet ve Valilik tarafından girilebilir izni verilen binalarda içeriye giriyoruz. Ancak bazı binalara adım atmak bile mümkün değil. En ufak cam kırılmasında bile rüzgarda hava sirkülasyonu sonucunda oluşacak basınç nedeniyle binanın dengesinin bozulması riski var. Böyle binalarda kapanlarla hayvanları içeriden çıkarmaya çalışıyoruz. Depremde ölen hayvanlar ise Seyrek’teki hayvan mezarlığına gönderilerek gömü işlemi yapılıyor” dedi.