YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Büyükşehir engelli vatandaşların yanında

Büyükşehir engelli vatandaşların yanında

SAMSUN HABERLERİ  | 15.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, her gün engelli vatandaşlar ve ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, yardımcı oluyor.Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek ekipleri, tüm ilçe ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, her gün engelli vatandaşlar ve ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, yardımcı oluyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek ekipleri, tüm ilçe ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Çalışma kapsamında her gün engelli vatandaşlar ve aileleri ziyaret edilerek hem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in selamı iletiliyor hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere verilen hizmetler hakkında bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Her türlü sorun dikkate alınıyor
Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Demir, “Pandemi sürecinde evinde kalmak zorunda olan engelli ve ailelerine yönelik sosyal destek hizmetlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Evlerinde tek tek ziyaret ediyoruz. Sıkıntılarını dinliyoruz. Ekiplerimiz taleplerini büyük bir titizlikle not ediyor. Belediyemiz tarafından verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapıyor. Genel ve engelli kayıt bilgilerini güncelleyerek her türlü sorunlarında daha hızlı çözüm üretilmesini sağlıyoruz. Sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerimiz ile tek derdimiz onların hayatını tamamen kolaylaştırmak" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Samsun Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:25
İkindi
15:29
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Altınörs Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.