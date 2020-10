Büyükşehir engelli vatandaşların yanında

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, her gün engelli vatandaşlar ve ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, yardımcı oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek ekipleri, tüm ilçe ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Çalışma kapsamında her gün engelli vatandaşlar ve aileleri ziyaret edilerek hem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in selamı iletiliyor hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere verilen hizmetler hakkında bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Her türlü sorun dikkate alınıyor

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Demir, “Pandemi sürecinde evinde kalmak zorunda olan engelli ve ailelerine yönelik sosyal destek hizmetlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Evlerinde tek tek ziyaret ediyoruz. Sıkıntılarını dinliyoruz. Ekiplerimiz taleplerini büyük bir titizlikle not ediyor. Belediyemiz tarafından verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapıyor. Genel ve engelli kayıt bilgilerini güncelleyerek her türlü sorunlarında daha hızlı çözüm üretilmesini sağlıyoruz. Sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerimiz ile tek derdimiz onların hayatını tamamen kolaylaştırmak" diye konuştu.