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Büyükşehir, engelli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 04.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları desteklemeye devam ediyor.

Büyükşehir, engelli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşları desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Selendi’de yaşayan Ali Kakız’ın talebi üzerine Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca temin edilen akülü tekerlekli sandalye Kakız’a teslim edildi.
Engelli vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği projelerle tüm kamuoyunun takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Selendi’de yaşayan AlimKakız’a ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Kakız’ın talebi üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi Alim Kakız’a ulaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Ergün’ün selamlarını da Alim Kakız’a iletti. Akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan Alim Kakız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir, engelli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor

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