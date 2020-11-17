Büyükşehir, Erciyes’e biyotekstil tohum halısı serdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en önemli kayak ve turizm merkezlerinden Erciyes’e biyotekstil tohum halısı serildiğini açıkladı. Bölgede yetişen bitkilerin tohumlarının doğal çözülebilen biyotekstil içine iğneleme yöntemi yerleştirildiğini ve üretilen halının Tekir bölgesine serildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Erciyes’teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için yapılan çalışma sonrası hem erozyonun önleneceğini, hem karın yere tutunma süresinin uzayacağını, hem de daha yeşil bir dokunun ortaya çıkacağını söyledi.

Daha yeşil bir Erciyes Dağı için mücadele veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında alanda doğal olarak yetişen bitki türleri üzerinde çalışmalar yaptı. O dönem Erciyes’teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için toprak analizleri yapıldı ve bu analizler sonucu doğal olarak yetişen sığırkuyruğu, kangal türleri, sirken, papatya, korunga, keven, orman gülü gibi türler üzerinde çalışmalar yapıldı. Hacılar ve Hisarcık’ta gül hatmi tohumları, Tekir ve Hacılar kapılarda papatya tohumları ekildi. Yoğun kullanımın olduğu bölgelerde bitki dokusunun seyrelmesi nedeniyle azalan kar tutma süresinin uzatılabilmesi ve yağışın etkisiyle oluşabilecek erozyonun önlenmesi için başlatılan projenin başarılı olduğu tespit edildi.

YENİ YETİŞECEK BİTKİ TÜRLERİ TESPİT EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Erciyes’te 2018 yılında mevcut bitkilerden toplanan tohumların alana yeniden atılması ile yeni bitkilerin ilkbaharda yeşerdiği ve çalışmaların başarılı olduğu görüldü. 2020 yılı Temmuz ayında alandan farklı noktalardan alınan toprak numuneleri laboratuvara analize gönderilirken, bu alanda yetişebilecek yumak, brom ve ayrık türleri tespit edildi” dedi.

HEM EROZYON ÖNLENECEK, HEM DE KARIN YERE TUTUNMA SÜRESİ UZAYACAK

Başkan Büyükkılıç, Erciyes’te toprak erozyonun önlenmesi ve ilk kar yağışından itibaren karın yere tutunabilmesi için bitki örtüsüne ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Mevcutta her sene ilkbaharda eriyen karla toprağın taşınmasından dolayı öncelikli olarak alana 50 kamyon toprak taşınarak yeşil zemin için altyapı oluşturuldu. Erciyes’te rüzgâr ve arazinin eğimli olmasından dolayı tohumların savrulacağı endişesi ile bitkinin daha kolay köklenebilmesi için doğal çözülebilen biyotekstil içine iğneleme yöntemi ile tohum halısı üretildi. Üretilen tohum halısı alana başarıyla serildi.” diye konuştu.

Mayıs 2021 tarihinden itibaren biyotekstil tohum halısının Erciyes’i yeşil bir örtüye dönüştüreceğinin altını çizen Büyükkılıç, Erciyes’teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için çalışmalarının süreceğini ifade etti.

