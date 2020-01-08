Büyükşehir, Erdek’te hayatı kolaylaştıracak

Erdek’te vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öncelikli çalışmalarının vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu ifade ederek, ilçedeki su, yol, arıtma sistemi gibi ihtiyaçlara cevap verecek proje ve yatırımları en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek İlçesi Çakıl Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu ardından muhtarlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Ekibiyle birlikte Erdeklileri dinleyen ve taleplerini bizzat kendisi not alan Başkan Yılmaz, eksikliklerin giderilmesi için talimatlarını verdi. "Büyükşehir olarak her daim sizlerleyiz." diyen Başkan Yılmaz, önceliklerinin Erdeklilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. İlçede sorunlu tüm yolları ve altyapı çalışmalarını tamamlayacak projeyi hazırladıklarını söyleyen Başkan Yılmaz ayrıca; arıtma sistemlerinin güçlendirileceği, hayvan barınağının rehabilite edileceği müjdelerini vererek "Erdek, yaz sezonuna hazırlanacak." dedi. Erdekli vatandaşlar da Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)’den duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Öncelik hayatı kolaylaştırmak

İlk olarak çoğunluğu balıkçılık ile uğraşan Çakıl Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, sonrasında ise Erdekli muhtarlarla buluştu, taleplerini dinledi. Büyükşehir olarak önceliklerinin insanların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz "Erdek, Türkiye’nin en güzel yerlerin birisi. Erdek Belediyesi ile işbirliği halinde ilçemize en güzel hizmetleri getirmeye çalışacağız" dedi.

Plan ve bütçe hazır

Yol ve su başta olmak üzere; eğitim, sokak hayvanları, çevre düzenlemesi gibi konulara öncelik verdiklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz "Erdek’in sorunlu tüm yollarını ve altyapı çalışmalarını tamamlamak için bütçemizi hazırladık, onayları bekliyoruz. Önümüzdeki yaz aylarında Erdek’in merkezindeki mahallelerimizin sorununu tamamen çözeceğiz. Sahil kısmı için ise planlama çalışmalarımızı yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Arıtma sistemleri güçlendirilecek

Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında İller Bankası ile ortaklaşa yapılacak çalışmalarla arıtma sistemleri ile ilgili sorunları çözeceklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz, Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında Erdek Belediyesi ile aynı masada oturup ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade ederek "İlçedeki yerel yönetici arkadaşlarla ortak bir irade ortaya koyup sorunların çözümü noktasında çalışacağız." dedi.