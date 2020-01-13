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  4. Büyükşehir, Gaziantep için 4 üniversiteyle inovasyon güçlerini birleştirdi

Büyükşehir, Gaziantep için 4 üniversiteyle inovasyon güçlerini birleştirdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan inovasyon kulüplerinin, çalışma prensiplerini ve çalışma usulünü belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve şehirdeki 4 üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında üniversitelerde kurulan İnovasyon Kulüpleri (Topluluğu) ve öğrenci toplulukları çatısı altında düzenlenecek faaliyetlerde iş birliği yapılması amacıyla protokol yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in makamında gerçekleşen imza törenine, Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan inovasyon kulüplerinin, çalışma prensiplerini ve çalışma usulünü belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve şehirdeki 4 üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında üniversitelerde kurulan İnovasyon Kulüpleri (Topluluğu) ve öğrenci toplulukları çatısı altında düzenlenecek faaliyetlerde iş birliği yapılması amacıyla protokol yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in makamında gerçekleşen imza törenine, Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Protokol kapsamında, imzacı kurumlar arasında sosyal ve eğitsel projeler, geziler, atölye çalışmaları, yarışmalar, çalıştaylar, inovasyon zirveleri, üniversite söyleşileri gerçekleştirilecek. Böylelikle şehirde bulunan 1 milyon gence kendini ifade etme gücü, özgüven ve fırsat eşitliği için destek olunacak. Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü’yle Ekonomik Gelişim Arge ve İnovasyon Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenecek.
Şahin: “Bu protokolle doğruyla pratiği birleştireceğiz”
İmza töreninde konuşan Fatma Şahin, şehir için önemli bir konuda işbirliği yapılacağını vurgulayarak, “Biz sanayi, gastronomi, üretim ve aynı zamanda üniversiteler şehriyiz. Bugün bu protokolle doğruyla pratiği birleştireceğiz. Sosyal sorumluluk projelerinin alt yapısına destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ anlayışıyla da bu protokolü hazırladık. Her bir rektörüme müteşekkirim verdiği desteklerden dolayı. Protokolün oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Gür, Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi’nin 28 konuda işbirliği yaptığını hatırlatarak, “Yeni olarak da AR-GE ve inovasyon alanında büyük adımlar atıldı. Üniversitelerimizle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin ortak akıl yürütmesi takdire şayandır. Çok güzel işler çıkacak ve diğer şehirlere örnek olacaktır. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep’in üniversiteler şehri olduğuna değinerek, “Bu şehir, AR-GE ve inovasyon konusunda yeni bir ekosistemin temsilcisi. Başkan Fatma Şahin’in gösterdiği model şehir yolunda her alanda ilerleyip kendini göstermeye çalışıyor. Daha önce bu konularda da iş birliği yapıyorduk. Bizim mottomuz Gaziantep için bütün kurumlar birlikte çalışmaya hazır” şeklinde konuştu.
SANKO Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gazi şehrin inovatif düşünceyi sevdiğini belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden başka belediyelerin görevleri içerisinde AR-GE ve İnovasyon işine giren başka bir kurum yok. Bu konuda bizlere büyükşehir olarak ön ayak oldunuz ve güveniniz, samimiyetinizle böyle bir fırsat oluşturduğunuz için biz teşekkür ederiz. 4 üniversitenin birden aynı konu üzerinde bir mutabakat sağlaması tamamen Başkan Fatma Şahin’in sayesinde olmuştur” ifadelerine yer verdi.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise “Üniversitelerin görevleri talebe, öğretim görevlisi yetiştirmek ve yeni alanlarlar açarak sıkıntıları geliştirici yollarla gidermektir. Bu protokol bunun başlangıcı oldu. Hayırlı işler yaparız. Başkanımızı da sürekli yanımızda hissediyoruz. İyi işler çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

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