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Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Demirtaş: “Spor alt yapımızı daha da geliştireceğiz”

SAMSUN HABERLERİ  | 23.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, 11 branşta hizmet verdiklerini belirterek, “Spor alt yapımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.Samsun Büyükşehir Belediyesi güçlü bir spor alt yapısı oluşturarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara sporcu yetiştiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, 11 branşta hizmet verdiklerini belirterek, “Spor alt yapımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi güçlü bir spor alt yapısı oluşturarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara sporcu yetiştiriyor. Gerek bireysel gerekse takım sporlarında alt yapıya büyük önem veren belediye, Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında tüm yaş kategorilerinde sporculara haftanın 6 günü eğitim veriyor. Tekvando, badminton, eskrim branşlarında milli sporcuları bünyesinde barındıran ve 11 branşta deneyimli antrenörleriyle bu şehrin çocuklarına sporu sevdiren Büyükşehir Belediyesi, her türlü ihtiyaçlarına da katkı sağlıyor.
725 sporcunun yer aldığı Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki tekvando takımı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda çalışmasını sürdürdü. 21 sporcunun yer aldığı ve antrenörler Engin Keskin ile Sebahattin Yaşar gözetiminde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Süleyman Demirtaş da ziyaret ederek onlara moral verdi.
Süleyman Demirtaş yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü spor alt yapısıyla bu şehrin çocuklarına hizmet etmeyi görev biliyoruz. Hem Samsun’a hem de ülkemize değerli sporcular yetiştirmek hedefimiz. Ama önceliğimiz iyi birer sporcu olmalarının yanında, saygı, sevgi, etik, ahlak ve erdem gibi davranışlar sergileyen karakterli bireyler olmaları da bizim için çok önemli. Gençlik ve Spor Kulübümüz güçlü spor alt yapısını daha da geliştirerek bu çerçevede sporcular yetiştirecektir” dedi.

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