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Büyükşehir gıda paketlerine kavurma da ekledi

İZMİR HABERLERİ  | 06.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle destek verdiği vatandaşlar için hazırladığı gıda paketlerine 1 kilogram kavurma da ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle destek verdiği vatandaşlar için hazırladığı gıda paketlerine 1 kilogram kavurma da ekledi. Başkan Tunç Soyer, uygulamanın hem hayvancılık, tarım sektörüne, hem de salgınla derinleşen ekonomik krizde destek verdikleri ailelere nefes aldıracağını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle kayıtlarındaki destek verdikleri yurttaşlar için hazırladığı gıda paketlerinin ürün çeşitliliğini arttırdı. Bundan sonra kolilerin içinde 1 kilogramlık kavurma paketleri de yer alacak. Böylelikle hem küçük üretici desteklenecek hem de ihtiyaç sahiplerine ilk etapta toplam 10 ton kavurma dağıtacak.
Yeni uygulamayla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgınla birlikte büyük bir ekonomik durgunluk ve krizin de kapıda olduğuna işaret etti. Bundan sonraki süreçte, tarımsal üretimi arttırmak için çok daha güçlü bir biçimde küçük üreticinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Tunç Soyer, “Çünkü tarım olmazsa, hayat olmaz. Bizim ne yapıp edip, tarımsal üretimi hem tarlada, hem hayvancılıkta arttırma zorunluluğumuz var. Bu proje kapsamında ilk etapta, 10 ton civarında kavurma imal ettik. İzmir’de küçükbaş hayvan aldık. Çünkü İzmir’de küçükbaş hayvancılığı destekleyeceğiz. Birer kilogramlık paketlerde, ekonomik sıkıntıya düşen ailelere kavurmayı ulaştıracağız” diye konuştu.
Soyer, Ödemiş’teki et entegre tesisisin kapasitesini büyütmeyi de planladıklarını dile getirerek, “Aynı zamanda Türkiye’nin büyükbaş hayvancılık yapan kentlerinden de et alımını başlattık. Kars ve Ardahan’dan da et almaya başlıyoruz. Ege Bölgesinde, İzmir’de özellikle, küçükbaş hayvancılığı ve Doğu’daki büyükbaş hayvancılığı böylece destekleyeceğiz. Ama bir yandan da evine et girmeyen vatandaşlarımızı özellikle kavurmayla buluşturmuş olacağız” dedi.

“Amaç salgının neden olduğu mağduriyeti azaltmak”
Amaçlarını “salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizde vatandaşların yanında olmak” diye tarif eden Soyer, şöyle devam etti: “Bir yandan sağlık önlemlerini geliştirerek hastalığın yayılmasını engellemeye çalışmak, bir yandan da hastalığın vurduğu vatandaşların derdine derman olmak. Bütün bu çalışmalar, ‘Kriz Belediyeciliği’ başlığı altında sürüyor. Bundan sonra önceliğimiz vatandaşların hayatını kurtarmak ve onların bu salgın nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti bir nebze olsun hafifletmeye çalışmak olacak.”

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