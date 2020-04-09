YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor

Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgını nedeniyle Cam Piramit’te faaliyete geçirilen bağış kabul merkezinde hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını sonrası kapanan işyerleri sebebiyle işini kaybeden vatandaşların ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi aileler için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Cam Piramit’te oluşturulan Bağış Kabul Merkezinde vatandaşa ulaştırılacak gıda kolileri hazırlanıyor.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ABİM’in 444 94 20 telefonu ve www.antalya.bel.tr adresi üzerinde oluşturulan Covid-19 yardım linki üzerinden başvuran vatandaşların gerekli kriterleri taşıması halinde gıda yardımlarını evlerine kadar ulaştırıyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Antalya’nın dört bir tarafına dağılan ekipler, Kepez Gazi Mahallesi’nden gelen talepler üzerine gıda paketlerini vatandaşlara ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgını nedeniyle Cam Piramit’te faaliyete geçirilen bağış kabul merkezinde hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını sonrası kapanan işyerleri sebebiyle işini kaybeden vatandaşların ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi aileler için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Cam Piramit’te oluşturulan Bağış Kabul Merkezinde vatandaşa ulaştırılacak gıda kolileri hazırlanıyor.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ABİM’in 444 94 20 telefonu ve www.antalya.bel.tr adresi üzerinde oluşturulan Covid-19 yardım linki üzerinden başvuran vatandaşların gerekli kriterleri taşıması halinde gıda yardımlarını evlerine kadar ulaştırıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Antalya’nın dört bir tarafına dağılan ekipler, Kepez Gazi Mahallesi’nden gelen talepler üzerine gıda paketlerini vatandaşlara ulaştırdı. İşsiz kaldığını ve 3 kişilik ailesiyle kirada oturduğunu ifade eden Vedat Dişpınar, “Dar günümüzde yanımızda oldukları ve yardım elini uzattıkları için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. 3 kişilik bir aileyim çatı katında kiracı olarak yaşıyorum. Telefonla Büyükşehir Belediyesini aradım, ihtiyacım olduğunu söyledim hemen geldiler. ” dedi.
Koronavirüs salgınından dolayı işsiz kaldığını ve zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren Sultan Kanat da yardım talebine Büyükşehir Belediyesi’nin anında cevap verdiğini söyledi. Kanat, “13 yıldır eşimden ayrıyım. 16 yaşındaki oğlumla birlikte yaşıyorum. Haftanın 3-4 günü halı yıkamacıda çalışıyordum. Bu hastalık yüzünden halıcılar kapandı işsiz kaldım. Büyükşehir Belediyesi’ni aradım işsiz kaldığımı ifade ederek yardım talep ettim. Hemen iki gün içinde döndüler. ” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Antalya Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:24
Öğle
13:04
İkindi
16:41
Akşam
19:33
Yatsı
20:51

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Bengi Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
Banu Yalçın Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.