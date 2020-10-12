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Büyükşehir gölet temizliklerine devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 12.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Küçükbelen Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik ve bakım çalışmasına başladı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Küçükbelen Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletinde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir gölet temizliklerine devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Küçükbelen Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik ve bakım çalışmasına başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Küçükbelen Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletinde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor. İl genelinde üreticilere yönelik gerçekleştirdiği destekleme çalışmalarıyla kırsal alanlara can katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanmasına destek olmak amacıyla gölet çalışmalarını sürdürüyor. Su tutma havzası genişletilerek temizlik çalışmaları yapılan göletin daha kullanışlı hale getirilmesi ve daha fazla sayıda hayvanın yararlanmasına imkan sağlanacak. 17 ilçenin tamamında arazi etüt çalışmaları gerçekleştiren ve akabinde iş makineleri ile temizlik ve bakım çalışmalarına son hızla devam eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, mevsimsel yağmurların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarına devam edecek.

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