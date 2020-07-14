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Büyükşehir, grup yollarında da iddialı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.07.2020 17:40 | Son Güncelleme

Erzurum şehir merkezini yeni ulaşım ağlarıyla donatan Büyükşehir Belediyesi, aynı performansı ilçeler için de sergiliyor.

Erzurum şehir merkezini yeni ulaşım ağlarıyla donatan Büyükşehir Belediyesi, aynı performansı ilçeler için de sergiliyor. İlçe merkezlerinde olduğu gibi grup yollarını da kapsayan bir atılım içerisine giren Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ulaşıma konfor ve kalite kazandırırken, ekiplerin yeni rotası ise Hınıs oldu. Ketenci ve Sıldız grup yollarının ardından Kolhisar ve Karaağaç Mahallesi’ni birbirine bağlayarak ulaşımını sağlayan grup yollarına da el atan Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Mehmet Sekmen de, söz konusu grup yollarında incelemelerde bulundu. İnceleme gezisi kapsamında Erzurum’un Hınıs ilçesine giden Başkan Mehmet Sekmen, çalışmaları yerinde gördü, iş planı hakkında bilgi aldı. Başkan Sekmen, Hınıs’taki grup yollarının belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması için ekiplere talimat verirken, Hınıslı vatandaşlarla bir araya gelmeyi de ihmal etmedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelerde yürütülen yol yapım çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ulaşım ağlarının önemine bir kez daha vurgu yaptı. Türkiye’nin son 20 yıl içerisinde özellikle ulaşım alanında çok büyük ilerlemeler kaydettiğinin altını çizen Başkan Sekmen, “Hükümetimiz ülkemizin dört bir yanını nasıl ki ulaşım ağlarıyla örüyorsa, biz de aynı seferberliği Erzurum’da sürdürüyoruz. Şehrimizin merkezine kazandırdığımız yeni ulaşım ağları gibi, ilçelerimizin bu alandaki eksikliklerini gidermek için de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Birçok ilçeye yeni yollar kazandırmak suretiyle ulaşım olanaklarını çoğalttıklarını anımsatan Sekmen, bunun yanında mevcut ağları da yenileyerek yollara kalite ve konfor kazandırdıklarını ifade etti.
İlçelerde grup yollarına özel ilgi
İlçelerde özellikle yoğunlaştıkları alanın grup yolları olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, “Birçok ilçemizde grup yollarını baştan aşağı yeniledik, yeni bağlantı yolları oluşturduk. Bu çerçevede Hınıs ilçemizde daha önce Ketenci ve Sıldız grup yollarını tamamlamış ve halkımızın istifadesine sunmuştuk. Şimdi de, Kolhisar ve Karaağaç mahallelerimizi birbirine bağlayacak olan grup yolunda çalışıyoruz. En kısa sürede bu çalışmaları da tamamlayacak ve kırsaldaki ulaşım imkânlarını çok daha nitelikli hale getirmiş olacağız. Hınıslı hemşehrilerimize yeni grup yollarımız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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