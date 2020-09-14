YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Büyükşehir güneş tarlaları ile 4,1 milyon KWh’lik elektrik enerjisi üretti

Büyükşehir güneş tarlaları ile 4,1 milyon KWh’lik elektrik enerjisi üretti

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 ay önce 3.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 ay önce 3. aşamasını tamamlanan güneş tarlaları ile toplamda 4 milyon 100 bin KWh’lik elektrik enerjisi üretti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak, enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak ve ülke ekonomisine katkı koymak amacıyla 2017 yılında Akköy Güneş Enerji Santrali’nin (GES) ilk aşamasını tamamlayarak hizmete aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği güneş tarlaları projesinin ikinci aşaması olan Akköy GES 2 ise 2018 yılında faaliyete geçti. Verimli bir şekilde elektrik enerjisi üreten Denizli Büyükşehir Belediyesinin güneş tarlaları bu yıl da büyümeye devam etti. 2017 yılında başlayan ve 39.000 metrekare alana kurulan projenin yaklaşık 3 ay önce 3. aşaması da tamamlandı. Akköy GES 3’ün de tamamlanması ile 8 bin 480 adet güneş paneline ulaşıldı.
2 MW’lik güç
Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali, GES 3’ün de tamamlanmasıyla 2 MW’lık gücü yakaladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin aralıklarla hizmete giren güneş tarlaları bugüne kadar 4,1 milyon Kwh’lik elektrik enerjisi üretti. Toplam yatırım maliyetinin büyük bir bölümünün bugüne kadar üretilen elektrik enerjisi ile karşılandığına dikkat çekilirken, Akköy GES1, 2 ve 3 ile yıllık toplam üretim hedefinin 4 milyon KWh olduğu vurgulandı.
Denizli’nin çöpü, çamuru, güneşi enerjiye dönüşüyor
Türkiye’de yaklaşık 120 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini söyledi. Denizli’nin çöpünü, çamurunu ve güneşini enerjiye dönüştürdüklerini anlatan Başkan Zolan, "Katı Atık Düzenli Depolama Sahamızdaki çöplerden elde edilen metan gazından, Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizdeki çamurdan elde edilen biyogazdan ve 2017 yılında başladığımız güneş tarlalarımızdan elektrik enerjisi üretiyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktıKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktı
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
MKE Ankaragücü ilk haftada yine kazanamadı
MKE Ankaragücü ilk haftada yine kazanamadı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı

Denizli Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:21
Yatsı
20:37

Denizli Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Büyükşehir’den Bekilli’ye modern alt yapı
Büyükşehir’den Bekilli’ye modern alt yapı
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.