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Büyükşehir, Haluk Levent konseri ve kültür sanat etkinliklerini iptal etti

ANTALYA HABERLERİ  | 28.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

İdlib’te görev yapan 33 Türk askerinin, rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, Haluk Levent konseri ve tüm kültür sanat etkinliklerini iptal etti.

İdlib’te görev yapan 33 Türk askerinin, rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, Haluk Levent konseri ve tüm kültür sanat etkinliklerini iptal etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Acısı yüreğimizi dağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Yüce milletimizin başı sağolsun” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Mart ayında yapılması planlanan konser, şenlik ve etkinlikler İdlib’ten gelen 33 şehit haberinin ardından iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 90’ıncı yıldönümü kapsamında 6 Mart Cuma günü saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Haluk Levent Konseri iptal edildi.

AŞT perde açmayacak
Antalya Şehir Tiyatroları da bu hafta sonu sahnesini açmayacak. Antalya Şehir Tiyatrosu’nun 1 Mart Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleyeceği çocuk oyunu Kırmızı Başlıklı Kurt ve 20.00’de sahnelenecek yetişkin oyunu İstibdat Kumpanyası oyunu
iptal edildi.
Başkan Muhittin Böcek, “Ata’mızın Antalya’ya geliş yıldönümünde düzenleyeceğimiz Haluk Levent konseri şehitlerimiz nedeniyle iptal edilmiştir. Ayrıca Mart ayı içerinde daha önceden yapılması planlanan konser, şenlik gibi etkinliklerimizi de iptal ettik. Acısı yüreğimizi dağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Yüce milletimizin başı sağolsun” dedi.

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