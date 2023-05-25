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Büyükşehir hasta nakil araçları yine görev başında olacak

25.05.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimlerinde talep eden hasta ve engelli vatandaşları sandığa götüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 28 Mayıs’ta da hizmet verecek.

Büyükşehir hasta nakil araçları yine görev başında olacak

14 Mayıs’ta yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, oy kullanmak üzere talep eden hasta ve engelli vatandaşların imdadına koşan Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi hasta nakil araçları 28 Mayıs’ta da hizmet verecek. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile 28 Mayıs 2023 Pazar günü görevleri başında olacak. Talep eden hasta ve engelli vatandaşlar, seçim günü oylarını ikamet ettikleri ilçede kullanabilmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin 0 (258) 377 20 12 numaralı telefon hattını arayarak nakil hizmeti isteyebilecek.

DENİZLİ’NİN 19 İLÇESİNDE HİZMET VERİLECEK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nden randevu alan vatandaşlar seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların demokratik haklarını yerine getirebilmeleri için söz konusu hizmet kent merkezi ile birlikte tüm ilçelerde verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin uzman personel ve tam donanımlı araçlarıyla talep eden hasta ve engelli vatandaşları ilçe içindeki oy kullanacakları sandıklara götürecek. Nakil hizmeti sadece vatandaşların ikamet ettiği ilçe içinde verilebilecek.

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Denizli Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Perşembe

Ezo eczanesi
Pamukkale
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