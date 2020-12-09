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Büyükşehir, Hereke Sahili’nde çalışmalara başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.12.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke Sahili’nde çevre düzenleme çalışmalarına başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke Sahili’nde çevre düzenleme çalışmalarına başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca Hereke Sahili’nde çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği sahil düzenleme çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Körfez İlçesi Hereke sahilinde çalışmalar başladı. 21 bin 500 metrekare alanda yapılan çalışmalarda eski sert zeminlerin sökülmesine başlandı. Ekipler ayrıca deniz kenarında ise tahkimat imalatı yapıyor.
Hereke sahilinde başlatılan çalışmalarda alana 286 metrekarelik meydan yapılacak. Vatandaşlar İzmit Körfezi’ni bin 296 metrekarelik seyir teraslarından izleyecek. Alana ayrıca 2,4 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 1,7 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve 3,75 metre 310 metre uzunluğunda sahil bandı yapılacak.
Hereke sahiline ayrıca 93 araçlık otopark, 365 metrekare ve 255 metrekarelik 2 çocuk oyun alanı, 368 metrekare ve 222 metrekarelik 2 kafeterya, 345 metrekarelik oturma ve dinlenme platformu, fitness alanı inşa edilecek. Alan içerisinde Kürek Kulübü Meydanı ve Heykel Bahçesi yer alacak. Sahil düzenleme projesi tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak.

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