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Büyükşehir hijyen seferberliğini sürdürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 07.12.2020 13:07 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ana arterler ve hastane bahçelerinde temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü günden itibaren, teyakkuz halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bu salgın hastalıktan korumak adına yoğun bir çaba harcıyor.

Korona virüs salgınına karşı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ana arterler ve hastane bahçelerinde temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü günden itibaren, teyakkuz halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bu salgın hastalıktan korumak adına yoğun bir çaba harcıyor. Toplu kullanım alanlarında sık sık dezenfekte ve hijyen çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ana arterler ve hastane bahçelerinde temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Salgının şehrimizde yayılmasını önlemek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda ilk günden beri etkin bir mücadele sergiliyoruz. Bu anlamda, 17 ilçemizde ana arterlerde, hastane bahçelerinde itfaiye ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın salgına karşı dikkat etmesini rica ediyor, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımızın devam edeceğini ifade etmek istiyorum” dedi.

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