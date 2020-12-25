Büyükşehir ile Erciyes Üniversitesi’nden ’ulaşım’ işbirliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş ile Erciyes Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği TÜBİTAK 1001 Projesi başarıyla tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ulaşım A.Ş ile Erciyes Üniversitemiz ortak geliştirdikleri proje ile toplu taşımacılık için çok önemli olan çizelgeleme problemine verimlilik ve en üst seviyede çözüm getirerek hem şehrimiz için hem de ulaşım sektörü için önemli bir konuyu sonuca ulaştırdılar” dedi.

Bakanlık onaylı AR-GE Merkezine sahip ülkemizin öncü ulaşım şirketi Kayseri Ulaşım A.Ş, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile birlikte yapmış olduğu araştırma geliştirme faaliyetleri çerçevesinde sefer tarifesi ve makinist çizelgelemesi problemini çözmek amacıyla yaptıkları TÜBİTAK 1001 projesi başarı ile tamamlandı. Bu proje kapsamında, nüfus yoğunluğu gün geçtikçe artan Kayseri’de, şehir içi toplu ulaşım için büyük önem arz eden tramvay hatlarının sefer tarifelerini ve makinist sefer görevlerinin belirlenmesinde ve atanmasında verimlilik ve hizmet seviyesi odaklı yenilikçi bir çözüm yaklaşımı geliştirildi.

BU PROJE İLE YOLCU TALEPLERİ TAHMİN EDİLEBİLECEK

Projenin amacı, elektronik ücret toplama sistemi ile 11 yıldır toplanan veriler ile elde edilen lokasyon bazlı yolcu sayılarının girdi olarak kullanıldığı en uygun sefer tarifesini oluşturmak, yasal ve işletmesel kısıtlar çerçevesinde optimize etmek olurken, bu yaklaşım sayesinde yolcu talepleri tahmin edilebilecek ve seferler artık tahminlenen yolcu taleplerine göre geliştirilen program tarafından planlanabilecek. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, şirketin sefer maliyetlerinde tasarruf sağlanırken hizmet kalitesi de arttırılmış olacak. Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lale Özbakır ve araştırma ekibi tarafından yürütülen projede Ulaşım A.Ş bünyesinde çalışan bir araştırmacının yüksek lisans tezi tamamlanırken, iki yurtdışı ve bir yurtiçi olmak üzere toplam 3 bildiri sunumu gerçekleştirildi. Proje sonuçlarının, alanında prestijli uluslararası ulaşım dergilerinde yayınlanmak üzere 3 makale hazırlığı da sürüyor.