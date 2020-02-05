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Büyükşehir ile eski sanayinin kentsel dönüşümü hızlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski sanayi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımlarına hız kazandırdı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde kentin yarası haline gelen eski sanayi sitesinin kentsel dönüşümü için alandaki yıkımlar hızlandırıldı.Mevcut koşullarda kendini dönüştüremeyen bir alan olarak bilinen 36 hektar büyüklüğündeki alanda dönüşüm projesini hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında 2.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski sanayi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımlarına hız kazandırdı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde kentin yarası haline gelen eski sanayi sitesinin kentsel dönüşümü için alandaki yıkımlar hızlandırıldı.
Mevcut koşullarda kendini dönüştüremeyen bir alan olarak bilinen 36 hektar büyüklüğündeki alanda dönüşüm projesini hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında 2. etap 1. bölümde 160 adet yapının yıkım ve tahliye işlemini gerçekleştirdi. Geriye kalan 10 adet yapının kamulaştırma davaları ise devam ediyor. Tahliye ve yıkım işlemleri tamamlanan alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2020 yılı kapsamında inşaat ihalesine geçileceği bildirildi. Bölge esnafı ve vatandaşlar yıllardır hayata geçirilmesi beklenilen projenin hızlandırılmasından dolayı yetkililere teşekkür etti. Esnaf, çalışmaların bir an önce bitirilerek kötü görüntünün ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 36 hektar büyüklüğündeki alanda, proje çerçevesinde özellikle dere ıslahı gözetilerek iklim koşullarına uygun yapıları inşa etmeyi hedefliyor.
Modern bir kent için projede ulaşım bağlantıları ve yeşil alanlar da yer alıyor.

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