Büyükşehir ile farklı tatil

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yarıyıl tatili nedeniyle bir açıklama yaparak tüm öğrencilere Büyükşehir Belediyesi ile farklı bir tatil geçirme çağrısında bulundu. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin verimli bir tatil için alternatifler sunduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tatilin evde ve sanal alemde geçirilmemesi için farklı etkinlikler hazırladıklarını belirtti. Verimli faaliyetlerle geçirilen tatilin eğitim ve öğretimin ikinci dönemine çok daha zinde girmek için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Öğrencilerimizin evlerinde ve sanal alemde bir tatil geçirmelerini istemiyoruz. Harekette bereket var anlayışıyla etkinliklere katılmalarını istiyoruz. Bu amaçla Kayseri Bilim Merkezi’miz sömestr tatili için Bilim Kampı programladı. 9-13 yaş grubundaki öğrencilerimiz Bilim Kampı’na katılarak bilimin eğlenceli haliyle tanışacak ve bilmedikleri pek çok şeyi eğlenerek öğrenebilecekler. Tatilde sporun da ihmal edilmemesini arzu ediyoruz. Spor A.Ş.’mizin spor okulları, sosyal yaşam merkezlerimizde ve spor merkezlerimizde yer alan yüzme havuzları ve fitness salonları, parklarımızdaki imkanlar öğrencilerimizin enerjilerini atmalarına imkan sağlıyor. Ayrıca Erciyes’te yarıyıl tatili için kayak kurslarımız programlandı. Sömestr tatili çocuklarımızın kayak öğrenmeleri için iyi bir fırsat olabilir. Bu etkinliklerimizin yanı sıra konservatuvarımız, Genç KAYMEK birimimiz, Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki etkinlik alanlarımız da öğrencilerimize alternatif imkanlar sunuyor” dedi.

Yarıyıl tatilinin gezerek ve yeni yerler tanıyarak da değerlendirilebileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’deki modern müzelerimiz, kütüphanelerimiz, tarihi ve doğal değerlerimiz öğrencilerimizin bilgilerine yeni bilgiler ekleyebilir” diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine huzurlu, sağlıklı ve verimli bir tatil temennisinde bulundu.

