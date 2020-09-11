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Büyükşehir ile sağlıklı yolculuklar

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ile mücadeleyi her alanda sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ile mücadeleyi her alanda sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ortamlarda yolculuk etmesi için il genelindeki taksilerde dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde koronavirüsün yayılmaması ve vatandaşların sağlığının korunması adına gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Şoförler ve Otomobilciler odası ile yapılan protokol gereği belirli periyotlarla Kayseri’de hizmet veren tüm taksiler dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Dünya Ticaret Merkezi önündeki alanda 600 takside dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam ettirilecek.

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Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
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Kocasinan
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