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Büyükşehir ile Şanlıurfa yeni yollarına kavuşuyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesinin tüm ilçelerde yapımını tamamladığı bulvar ve caddeler ile Şanlıurfa’nın yol ağı her geçen gün daha da genişliyor.

Büyükşehir Belediyesinin tüm ilçelerde yapımını tamamladığı bulvar ve caddeler ile Şanlıurfa’nın yol ağı her geçen gün daha da genişliyor. Merkez ilçelerle birlikte 13 ayrı ilçenin hem merkezinde hem de kırsalında yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeni yollar açıp asfaltlayarak halkın hizmetine sunuyor.
Başkan Beyazgül cadde ve bulvarları inceledi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent merkezinde yapımı tamamlanan ve devam eden cadde ve bulvarlarda incelemelerde bulundu. Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Dağdeviren ve beraberindeki teknik heyetle birlikte yapımı süren cadde ve bulvarları inceleyen Başkan Beyazgül, Şanlıurfa’da gerek merkez gerekse kırsalda her geçen gün yol ağını genişlettiklerini kaydetti.
Çardaklıkaya Bulvarında şev çalışması tamamlandı
Kış aylarında yaşanan yağışların ardından olası toprak kaymaları ve taş düşmelerini engellemek amacıyla Çardaklıkaya Bulvarında başlatılan şev çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu trafiğe açtı. Trafiğe açılan bulvarı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmaların talimatını verdi. Başkan Beyazgül yolda yapılan şev çalışmasının ardından asfaltı yarım kalan kısmın en kısa sürede asfaltlanacağı müjdesini verdi.
Maşuk’ta açılan yollar trafiği rahatlattı
Seyrantepe Maşuk’ta Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı ve devam ettirdiği bulvar ve caddeleri inceleyen Başkan Beyazgül asfaltı yapılan caddeleri çok kısa sürede vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade etti. Başkan Beyazgül ve beraberindekiler Seyrantepe Mahallesi Şehit Sedat Sağır Caddesi ve Çocuk Trafik Eğitim Merkezi Önündeki sokakta yürütülen yol genişletme ve kaldırım çalışmasını inceledi.
50 metrelik Buluntu Hoca Bulvarını inceledi
Göreve geldiği günden bu yana Şanlıurfa trafiğini rahatlatmak amacıyla köprülü kavşaklar, alternatif bulvarlar ve yeni yollar açarak hizmete sunan Başkan Beyazgül, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerini Karaköprü’ye bağlayan Buluntu Hoca Bulvarını gezdi. Başkan Beyazgül, geçen yıl çalışmalarını hızlandırarak tek şeridi asfaltlanan yolun önümüzdeki günlerde kalan diğer şeritlerinde asfaltlanacağı müjdesini verdi.
Kavşak ve yol çalışmaları sürecek
Büyükşehir Belediyesi kavşak ve yeni yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 50 metreye çıkarılan Akçakale Yolu Kuyubaşı mevkisindeki kavşağı revize ediyor. Ayrıca Karaköprü’ de Abdulkadir Badıllı Bulvarı orman yolunda şev çalışması başladı.

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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Ağaç Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
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